«Интер» и «Рома» поделили очки в матче чемпионата Италии
В матче 15-го тура Серии А «Интер» принимал «Рому». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
«Интер» не сумел продлить победную серию в чемпионате Италии до шести матчей. При этом команда Антонио Конте не проигрывает уже в течение восьми встреч кряду (шесть побед, две ничьи). Беспроигрышная серия «Ромы» достигла трёх матчей (две победы, одна ничья).
«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе миланского клуба 38 очков. «Рома» (29) занимает четвёртое место.
В 16-м туре итальянского первенства «Интер» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Рома» дома встретится со СПАЛом. Оба матча состоятся 15 декабря.
Турнирная таблица Серии А сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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