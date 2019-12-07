Transfermarkt повысит стоимость Комличенко на € 1,8 млн
Сайт Transfermarkt в субботу, 7 декабря, обновит трансферную стоимость игроков чемпионата Чехии. «Чемпионату» стало известно, как изменится цена российских футболистов, выступающих в чемпионате этой страны.
Так, аналитики, отвечающие за первенство Чехии, приняли решение увеличить цену нападающего «Млады Болеслав» и сборной России Николая Комличенко с € 3,7 млн до 5,5. Цена на защитника «Краснодара» Алексея Татаева, выступающего на правах аренды за ту же «Младу Болеслав», вырастет с € 650 тыс. до 1,2 млн.
В текущем сезоне Комличенко принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На его 24-летнего нападающего 13 забитых мячей и 6 результативных передач. 21-летний Татаев сыграл за «Младу Болеслав» 14 матчей и забил 2 мяча.
Комличенко: о возможном трансфере пока не думаю
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