«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании

В матче 16-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 0:0.
Серия «Атлетико» без побед в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Диего Симеоне на своём поле уступила каталонской «Барселоне» (0:1) и в гостях сыграла вничью с «Гранадой» (1:1). «Вильярреал» не может победить уже в течение шести встреч подряд (четыре поражения, две ничьи).
«Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридского клуба 26 очков. «Вильярреал» (19) — на 12-м месте.
В 17-м туре испанского первенства «матрасники» 14 декабря на своём поле сыграют с «Осасуной», а «жёлтая субмарина» на следующий день в гостях встретится с «Севильей».
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