Конте: «Интер» имел шансы на победу в матче с «Ромой»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча 15-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (0:0).

«Миранте стал героем матча. «Рома» не била по нашим воротам, поэтому их владение мячом ничего не значит. «Интер» практически не рисковал в этой встрече.

В данной игре мы обязаны были забивать, потому что у нас были моменты, и мы вынуждали их совершать ошибки из-за нашего давления и прессинга полузащиты. Отрицательным в нашей игре является то, что из-за высокого прессинга, позади оставалось слишком много свободного пространства. Если бы игроки «Интера» были более решительными перед воротами «Ромы», то мы бы заработали три очка.

Мы знали, что «Рома» прекрасно владеет мячом, поэтому мы старались не допускать ошибки в простых ситуациях и грамотно контролировать мяч. Как, я уже и сказал, голкипер «Ромы» стал главным героем матча. Сегодня «Интер» имел все шансы на победу» — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

«Интер» не сумел продлить победную серию в чемпионате Италии до шести матчей. При этом команда Антонио Конте не проигрывает уже в течение восьми встреч кряду (шесть побед, две ничьи). Беспроигрышная серия «Ромы» достигла трёх матчей (две победы, одна ничья).

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе миланского клуба 38 очков. «Рома» (29) занимает четвёртое место.