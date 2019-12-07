Вальверде: «Барселона» сильна и мы не хотим, чтобы это изменилось

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о текущем состоянии команды.

«Барселона» выиграла два выездных матча после большого количества критики. Мы лидеры чемпионата. Команда всегда старается играть хорошо, происходит это или нет. Наша идея в том, чтобы всегда показывать свой лучший футбол. «Барселона» обязана не только побеждать, но и показывать хорошую игру.

Если бы мы играли плохо, то не выиграли бы у «Атлетико» на «Ванда Метрополитано». Да, иногда побеждаешь, показывая не лучший футбол, но, как правило, команда, которая выигрывает лигу, играет лучше всех.

Понятно, что сейчас решающая часть сезона. Или, по крайней мере, очень важная его часть. Команда сильна, и мы не хотим, чтобы это изменилось», — цитирует Вальверде Sport.es.

«Барселона» вернулась на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Эрнесто Вальверде 31 очко в 14 матчах.