Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Перформанс для Сёмина и солидарный протест фанатов. Фото разгрома «Локо»

Матч «Арсенал» — «Локомотив»
Перформанс для Сёмина и солидарный протест фанатов. Фото разгрома «Локо»
Футбол / РПЛ 0

6 декабря в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко на 48-й минуте. В середине второго тайма преимущество тульской команды увеличил нападающий Евгений Луценко. На 73-й минуте с поля был удалён хавбек «Локомотива» Мацей Рыбусь. До финального свистка ещё по одному мячу в ворота «железнодорожников» отправили Луценко и полузащитник Горан Чаушич.

«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (25) — шестое.

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрий Голубовича.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019