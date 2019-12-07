Перформанс для Сёмина и солидарный протест фанатов. Фото разгрома «Локо»

6 декабря в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Первый гол забил полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко на 48-й минуте. В середине второго тайма преимущество тульской команды увеличил нападающий Евгений Луценко. На 73-й минуте с поля был удалён хавбек «Локомотива» Мацей Рыбусь. До финального свистка ещё по одному мячу в ворота «железнодорожников» отправили Луценко и полузащитник Горан Чаушич.
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (25) — шестое.
Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрий Голубовича.
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