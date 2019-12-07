Лукаку и Смоллинг пообщались после матча «Интер» — «Рома» и крепко обнялись
После матча 15-го тура чемпионата Италии между «Итером» и «Ромой» форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку и защитник римской команды Крис Смоллинг задержались на поле, чтобы поговорить.
После разговора бельгиец и англичанин крепко обнялись.
Напомним, перед матчем «Интера» с «Ромой» очередной номер итальянской газеты Corriere dello Sport вышел с изображением на обложке Лукаку и Смоллинга и заголовком «Чёрная пятница».
За это издание подверглось резкой критике со стороны общественности. «Рома» и «Милан» приняли решение запретить сотрудникам Corriere dello Sport посещать их тренировки до конца 2019 года. Позже Смоллинг заявил, что редакторы газеты должны понести ответственность за это, а Лукаку назвал этот заголовок самым тупым из тех, что он видел.
«Кого вы называете расистами?» Газета назвала критику за обложку самосудом
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