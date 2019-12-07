Фанаты ЦСКА поддержали акцию протеста и уйдут с матча с «Краснодаром» в перерыве

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» в своём «инстаграме» выступило с заявлением по поводу акции протеста в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Нам, «армейцам», плевать на разборки между движем «Спартака» и предавшим их клуб игроком, к счастью, с ЦСКА данного персонажа ничто не связывает. К сожалению, подобное поведение со стороны погнавшихся за длинным рублём футболистов иногда имеет место. Однако, когда в подобные разборки включается третья сторона, так называемый «большой брат», — это беспредел.



Подобное отношение со стороны вершителей судеб началось не вчера. В преддверии чемпионата мира – 2018 планомерно велась работа по закручиванию гаек, а большинством фанатского мира этот процесс воспринимался как очередная попытка напоказ «вылизать» гостеприимством иностранных гостей перед международным сообществом, при этом исключив всех потенциально не вписывающихся в концепцию проведения «футбольного праздника». Но мундиаль прошёл, а силовые структуры лишь усилили давление на активных фанатов, применяя всё более дерзкие методы репрессий. Так, правоохранители, зачастую диктуя свою волю судам, стали активно пользоваться опцией «запрет на посещение спортивных мероприятий», тем самым разлучая фаната на срок от одного до нескольких лет с одним из главных источников его вдохновения — любимым клубом. Чтобы лишить тебя права поддерживать команду, суду достаточно ничем не подтверждённых показаний полицейских, а любые контраргументы обвиняемых гарантируют отнюдь не оправдание. Наоборот, больший срок наказания, больший штраф и так далее.



Мы не понаслышке знаем, что такое репрессии: совсем недавно больше сотни «армейцев» в Туле было задержано на сутки и более (позже вышли с большими штрафами) только за то, что оказались в компании фанатов по пути на стадион. Эти трудности, которые отнюдь не являлись тайной, мы преодолели самостоятельно, при этом информационная поддержка была минимальной.



Около месяца назад после ряда вопиющих инцидентов, произошедших в фанатском мире в 2019 году, движами страны была предложена подобная форма выражения несогласия, однако тогда красно-белые не смогли прийти к единому знаменателю. Сейчас же, когда система «прижала» собственных лидеров, «Фратрия» прямо в день старта 19-го тура делает заявление, затрагивающее всё фанатское сообщество, при этом текст заранее не обсудив ни с кем. Мы убеждены, что подобные заявления должны одновременно публиковаться на всех ресурсах, а не хаотично. Тем не менее мы не можем остаться в стороне от откровенного произвола и присоединяемся к данной акции на условиях, сформированных активными фанатами ЦСКА, и просим всех выездных и региональных «армейцев», несмотря на тяжесть отказа от поддержки команды в важнейшем матче, проявить солидарность с несправедливо преследуемыми болельщиками.



Призываем всех пришедших сегодня на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперёд за себя и всех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов. Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма!» — говорится в заявлении болельщиков.

Фанаты Москвы и Петербурга объединились. Такого давно не было «Футбол для фанатов». Акции протеста на матчах РПЛ, договорняк из 1996-го и Чалов вместо Жиру — в футбольном обзоре главных событий пятницы.