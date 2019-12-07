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«Откуда? Москва?» Заводящий «Спартака» рассказал о задержаниях фанатов в Питере

«Откуда? Москва?» Заводящий «Спартака» рассказал о задержаниях фанатов в Питере
Футбол / РПЛ 0

Заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз рассказал о задержаниях фанатов красно-белых в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Первые весточки о том, что люди просто вышли и их задержали, приходили с матча молодёжных команд. К вечеру, когда людей уже начали задерживать массово, новостей стало больше. Люди сидели, отдыхали и пиво пили, а их просто задерживали.

Мне стали писать люди в социальные сети — где и как задерживают. Например, двоих парней задержали в сквере. Ребята шли, перед ними остановилась машина, подбежали двое гражданских, одному стали заламывать руки и спрашивать: «Откуда? Москва?» — «Да». Погрузили в автомобиль и ушли задерживать других. Позже многие ребята встретились все вместе в отделении", — цитирует Бевза Sport24.

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