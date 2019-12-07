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«Реал» заинтересован в обмене игроками с «Арсеналом»

«Реал» заинтересован в обмене игроками с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

«Реал» заинтересован в подписании форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Mirror.

Согласно информации источника, «сливочные» планируют сделать предложение по габонцу в зимнее трансферное окно. При этом мадридский клуб готов включить в сделку нападающего Луку Йовича, перешедшего на «Сантьяго Бернабеу» минувшим летом из «Айнтрахта» за € 60 млн.

Контракт Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года. Ранее стало известно, что 30-летний форвард не спешит продлевать действующее соглашение с «канонирами». Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 70 млн.

С момента перехода в «Реал» Лука Йович сыграл за мадридский клуб 11 матчей и забил 1 мяч.

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