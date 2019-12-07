«Реал» заинтересован в обмене игроками с «Арсеналом»
«Реал» заинтересован в подписании форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Mirror.
Согласно информации источника, «сливочные» планируют сделать предложение по габонцу в зимнее трансферное окно. При этом мадридский клуб готов включить в сделку нападающего Луку Йовича, перешедшего на «Сантьяго Бернабеу» минувшим летом из «Айнтрахта» за € 60 млн.
Контракт Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года. Ранее стало известно, что 30-летний форвард не спешит продлевать действующее соглашение с «канонирами». Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 70 млн.
С момента перехода в «Реал» Лука Йович сыграл за мадридский клуб 11 матчей и забил 1 мяч.
Анри: даже не знаю, где был бы «Арсенал» без голов Обамеянга
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