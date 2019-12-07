Заводящий «Спартака»: если бы Дзюба объяснился и извинился, его бы поняли

Заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз рассказал о неприязни, которую испытывают фанаты красно-белых к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Эти оскорбления продолжаются с момента его ухода из «Спартака». Это происходило всегда, на каждом матче. Негатив к его персоне у людей существует. В принципе, всё спровоцировало, когда он забил гол. Плюс та истерия, которая была после Сан-Марино. Понятно, что люди приехали в Санкт-Петербург на негативе.
Когда переходил, он поступил лицемерно. Собрал актив фанатов и сказал: «Мне не продлевают контракт. Если продлевают, останусь. Я 15 лет в системе клуба, я спартаковец, я за ромбик». Через две недели ему, по нашей информации, предложили контракт с зарплатой на 500 тысяч больше, и он оказался в «Зените». Думаю, если бы он объяснился с фанатами «Спартака», извинился бы за уход, сказал бы, что век футболиста короткий, его бы все поняли, такого негатива не было бы. Но, когда в лицо говоришь одно, а потом говоришь другое, это лицемерие", — цитирует Бевза Sport24.
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