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«Тамбов» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Тамбов» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Тамбов» примет «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери – Евгений Кукуляк (Калуга).

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