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«Реал» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 декабря в 15:00

«Реал» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 декабря в 15:00
Футбол / Испания 0

В субботу, 7 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» будет принимать «Эспаньол». Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Его ассистентами будут Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Самир Амар Ахмед.

После 15 туров «Реал», набрав 31 очко и имея матч в запасе, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая «Барселоне» лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Эспаньол» (9) — на предпоследнем, 19-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Испании доступна на «Чемпионате».

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