«Эвертон» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 декабря в 15:30
В субботу, 7 декабря, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» будет принимать «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Его ассистентами будут Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Даррен Ингланд.
После 15 туров «Челси» набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английского чемпионата. «Эвертон» (14) располагается на 18-й строчке. Лидирует «Ливерпуль» — красные потеряли всего два очка.
Турнирная таблица чемпионата Англии доступна на «Чемпионате». Календарь АПЛ можно посмотреть здесь.
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