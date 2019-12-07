Аллегри: ошибочно следили за Гвардиолой 20 лет, его «Барса» была исключением

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о футболе, который демонстрировала «Барселона» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Мы ошибочно следили за Гвардиолой на протяжении 20 лет. Футбол „Барселоны“ под его руководством не является футболом для всех. Та историческая команда была рождена великими игроками, которые высоко прессинговали и вдавливали оборону соперника в его штрафную. При такой игре полузащиты оборона получает возможность выдвигаться в середину поля. Но для этого в твоей команде должны быть Иньеста, Хави и Месси. В качестве общего аргумента мы приняли то, что было исключением», — приводит слова Аллегри Corriere della Sera.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда выиграла 14 трофеев.