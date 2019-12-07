Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА в знак протеста

Объединение активных болельщиков «Краснодара» South Supporters в своём «инстаграме» заявило об участии в протестной акции фанатов других клубов Российской Премьер-Лиги в преддверии матча 19-го тура с ЦСКА.
«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда.
Призываем всех активных болельщиков 115-го сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30-й минуте матча. «Краснодар» – это мы!» — говорится в заявлении.
Напомним, первыми об акции объявили фанаты «Спартака», они планируют покинуть стадион во время предстоящего матча с «Ростовом». Накануне, 6 декабря, участие в ней приняли болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала».
- 7 декабря 2019
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