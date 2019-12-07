«Краснодар» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 декабря в 16:30

Сегодня, 7 декабря, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
После 18 туров «Краснодар», набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локомотиву» (34) и «Зениту» (45). ЦСКА (33) располагается строчкой ниже.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
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