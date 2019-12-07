Сёмин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах.



«Отставка? Это всё бред, кому это надо, не знаю. Не вижу оснований для этого», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Информация об уходе Сёмина из «Локомотива» появилась после вчерашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», в котором «железнодорожники» потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.



В настоящее время «Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но может опуститься ниже по итогам 19-го тура, в котором встретятся его ближайшие преследователи в лице «Краснодара» (34) и ЦСКА (33).

Что происходит с «Локо»?! 0:4 в Туле! После ухода фанатов со стадиона «Арсенал» забил 4 безответных гола команде Сёмина.