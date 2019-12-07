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«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Краснодар» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Краснодар» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 7 декабря, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет ЦСКА. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — ЦСКА на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).

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