Дани Алвес оскалился на вопрос журналиста. Видео

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес странным образом отреагировал на вопрос журналиста после одного из матчей своей команды.

Слушая вопрос работника СМИ, 36-летний футболист несколько раз оскалился.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Алвес перешёл в «Сан-Паулу» минувшим летом на правах свободного агента. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2022 года. Всего за «Сан-Паулу» футболист сыграл 20 матчей. На его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Ранее он также выступал за «Байю», «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

В турнирной таблице чемпионата Бразилии за тур до его завершения «Сан-Паулу» занимает 6-е место. В активе команды 60 очков. Она гарантировала себе участие в Кубке Либертадорес на следующий сезон.