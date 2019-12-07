Дани Алвес оскалился на вопрос журналиста. Видео

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес странным образом отреагировал на вопрос журналиста после одного из матчей своей команды.
Слушая вопрос работника СМИ, 36-летний футболист несколько раз оскалился.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Алвес перешёл в «Сан-Паулу» минувшим летом на правах свободного агента. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2022 года. Всего за «Сан-Паулу» футболист сыграл 20 матчей. На его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Ранее он также выступал за «Байю», «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».
В турнирной таблице чемпионата Бразилии за тур до его завершения «Сан-Паулу» занимает 6-е место. В активе команды 60 очков. Она гарантировала себе участие в Кубке Либертадорес на следующий сезон.
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