Фанаты «Ростова» присоединились к акции и досрочно уйдут с матча со «Спартаком»

Объединение активных болельщиков «Ростова» поддержит всероссийскую протестную акцию на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится в Москве завтра, 8 декабря. Об этом сообщается на странице «Фанаты «Ростсельмаша» во «ВКонтакте».



«Кажется, мы уже начали забывать, что являемся силой! Единство — наша сила. Последние события в Питере показывают, что пора объединиться перед беспределом органов правопорядка, оставив соперничество между собой. Любой болельщик или фанат, находясь дома или на выезде, может быть закрыт. Просто так. Потому что это кому-то нужно. Не реагировать на беспредел нельзя. Поэтому мы поддерживаем общероссийскую акцию и уходим с выездной трибуны стадиона «Открытие Арена» на 30-й минуте, также отказавшись от любой визуальной поддержки! Свободу ультрас!» — говорится в заявлении.



Напомним, первыми об акции объявили фанаты «Спартака». Накануне, 6 декабря, участие в ней приняли болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала». Сегодня досрочно покинут стадион фанаты «Краснодара» и ЦСКА.

Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА в знак протеста