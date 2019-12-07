«Молодёжка» ЦСКА вырвала победу у «Краснодара» благодаря камбэку во втором тайме

В 19-м туре молодёжного первенства России «Краснодар» принимал ЦСКА. Матч состоялся на поле академии «быков» и завершился со счётом 2:3.



В первом тайме хозяевам удалось добиться преимущества в два мяча. На 24-й минуте счёт открыл защитник Даниил Корнюшин, а спустя всего 2 минуты точным ударом с пенальти отметился Максим Кутовой. Во второй половине встречи «армейцам» удалось совершить камбэк. На 62-й минуте ворота «быков» поразил полузащитник Наяир Тикнизян. В период с 79-й по 83-ю минуту ЦСКА сравнял счёт, а затем вышел вперёд. Дубль оформил Тикнизян, ещё один гол на счету хавбека Константина Марадишвили.



ЦСКА, набрав 34 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Краснодар» (24) остался на 10-й строчке.



Турнирная таблица молодёжного первенства России.