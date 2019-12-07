Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Навальный — о Слуцком: думал, тренеры озверевшие чуваки. Этот интеллигентный

Навальный — о Слуцком: думал, тренеры озверевшие чуваки. Этот интеллигентный
Футбол 0

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный прокомментировал слова в адрес бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

«Какое отличное интервью со Слуцким. Я мало чего понимаю в футбольных тренерах, но предполагал, что они должны быть какие-то озверевшие чуваки. А этот очень интеллигентный и интересный», — написал Навальный в своём «твиттере».

Напомним, последним клубом Слуцкого был «Витесс». После проигрыша в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд, он подал в отставку. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».

Слуцкий сожалеет, что Медведев не ответил на обвинения в ролике Навального
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019