Навальный — о Слуцком: думал, тренеры озверевшие чуваки. Этот интеллигентный
Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный прокомментировал слова в адрес бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.
«Какое отличное интервью со Слуцким. Я мало чего понимаю в футбольных тренерах, но предполагал, что они должны быть какие-то озверевшие чуваки. А этот очень интеллигентный и интересный», — написал Навальный в своём «твиттере».
Напомним, последним клубом Слуцкого был «Витесс». После проигрыша в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд, он подал в отставку. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».
Слуцкий сожалеет, что Медведев не ответил на обвинения в ролике Навального
- 7 декабря 2019
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