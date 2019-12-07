«Ахмат» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» примет «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Оренбург» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Антон Аверьянов и Денис Березнов. Резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
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