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«Ахмат» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Ахмат» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» примет «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

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Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Антон Аверьянов и Денис Березнов. Резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск).

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