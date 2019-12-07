Цорн прокомментировал решение фанатов уйти на 30-й минуте с матча с «Ростовом»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал акцию болельщиков, которые в знак протеста против задержаний объявили об уходе с матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» на 30-й минуте.
«Во-первых, к акции мы относимся с пониманием. Мы всё-таки хотим, чтобы такое, как в Питере, не повторялось. Мы не могли поддержать трёх других болельщиков тогда, мы отвечаем за то, что происходит на стадионе. Что за пределами – можем только наблюдать и осуждать. Нашего заводящего мы поддержали юридически, будем оспаривать запрет. Троим остальным юридическая помощь невозможна, суд уже завтра. В будущем, надеюсь, такого не повторится.
Солидарность других фанатов — это позитивный случай, что все решили в знак протеста уйти. Это хорошо. Когда все клубы показывают недовольство, это имеет больший вес", — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 7 декабря 2019
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