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«Разговор был нормальным». Тедеско рассказал о посещении им судейской комнаты

«Разговор был нормальным». Тедеско рассказал о посещении им судейской комнаты
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал инцидент с посещением судейской комнаты после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Прежде всего скажу, что мы не хотели искать виновных в чём-либо, не хотели переложить вину за поражение на судей – мы проиграли заслуженно. Разговор был нормальным, мы постучались и попросили разрешение зайти – нам разрешили. С судьёй мы спокойно поговорили и обсудили несколько моментов. Сначала был один момент, но в итоге оказалось пять. Попросил судей дать объяснение по ним, ведь мне надо было что-то сказать ребятам. На этом вопрос был закрыт», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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