«Челси» пропустил от «Эвертона» после «расстрела» в упор Ришарлисона. Видео

В стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Челси» на 5-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Ришарлисон. В стремительной контратаке он мощно пробил головой с линии вратарской после передачи с фланга.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 16-м туре АПЛ сегодня, 7 декабря, также состоятся матчи «Борнмут» — «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» .



Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».



В понедельник, 9 декабря, 16-й тур завершится матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».