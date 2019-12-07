«Челси» пропустил от «Эвертона» после «расстрела» в упор Ришарлисона. Видео
В стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Челси» на 5-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Ришарлисон. В стремительной контратаке он мощно пробил головой с линии вратарской после передачи с фланга.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 16-м туре АПЛ сегодня, 7 декабря, также состоятся матчи «Борнмут» — «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» .
Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».
В понедельник, 9 декабря, 16-й тур завершится матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».
- 7 декабря 2019
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