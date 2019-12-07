«Наполи» готов перехватить Ибрагимовича у «Милана», если выйдет в 1/8 финала ЛЧ

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Согласно информации источника, неаполитанцы уже контактировали с 38-летним нападающим и пообещали ему выгодный контракт, если смогут выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Именно поэтому швед не спешит принимать решение по своему будущему и ждёт завершения группового этапа ЛЧ.
Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Милан» и «Болонья». При этом «россонери» считались главным претендентом на футболиста.
В завершившемся в США сезоне Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего года.
- 7 декабря 2019
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:24
-
15:20
-
15:18
-
15:15
-
15:00
-
14:39
-
14:31
-
14:28
-
14:23
-
14:16
-
14:12
-
13:40
-
13:36
-
13:27
-
13:20
-
13:07
-
13:02
-
12:58
-
12:52
-
12:44
-
12:30
-
12:29
-
12:28
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:42
-
11:36