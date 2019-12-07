«Наполи» готов перехватить Ибрагимовича у «Милана», если выйдет в 1/8 финала ЛЧ

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Согласно информации источника, неаполитанцы уже контактировали с 38-летним нападающим и пообещали ему выгодный контракт, если смогут выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Именно поэтому швед не спешит принимать решение по своему будущему и ждёт завершения группового этапа ЛЧ.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Милан» и «Болонья». При этом «россонери» считались главным претендентом на футболиста.

В завершившемся в США сезоне Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего года.