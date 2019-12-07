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«Спартак» одолел «Ростов» в молодёжном первенстве

«Спартак» одолел «Ростов» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 19-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Ростов». Матч состоялся на поле Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 2:1.

Красно-белые вышли вперёд уже на 10-й минуте. Автором гола стал полузащитник Степан Оганесян. В начале второго тайма, на 60-й минуте, гости восстановили равенство усилиями хавбека Гочи Гогричиани. Решающий мяч был забит на 79-й минуте – успешно исполнил пенальти нападающий Святослав Кожедуб.

Турнирная таблица молодёжного первенства России.

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
07 декабря 2019, суббота. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
2 : 1
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 Оганесян – 9'   1:1 Гогричиани – 60'   2:1 Кожедуб – 79' (пен)

В другом матче первенства «молодёжек», прошедшем на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском, встречались «Сочи» и «Рубин». Победу одержали хозяева – 5:2.

В составе хозяев дубли у полузащитников Беки Джанелидзе и Андрея Бокового, ещё один мяч на счету нападающего Владислава Макеева. Гости ответили точными ударами форвардов Никиты Сапрунова и Никиты Цыганкова.

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
07 декабря 2019, суббота. 13:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
5 : 2
Рубин-мол.
Казань
0:1 Сапрунов – 6'   1:1 Джанелидзе – 14'   2:1 Боковой – 30'   3:1 Боковой – 32'   4:1 Джанелидзе – 83' (пен)   4:2 Цыганков – 84'   5:2 Макеев – 89'
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