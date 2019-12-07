«Спартак» одолел «Ростов» в молодёжном первенстве

В 19-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Ростов». Матч состоялся на поле Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 2:1.
Красно-белые вышли вперёд уже на 10-й минуте. Автором гола стал полузащитник Степан Оганесян. В начале второго тайма, на 60-й минуте, гости восстановили равенство усилиями хавбека Гочи Гогричиани. Решающий мяч был забит на 79-й минуте – успешно исполнил пенальти нападающий Святослав Кожедуб.
Турнирная таблица молодёжного первенства России.
В другом матче первенства «молодёжек», прошедшем на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском, встречались «Сочи» и «Рубин». Победу одержали хозяева – 5:2.
В составе хозяев дубли у полузащитников Беки Джанелидзе и Андрея Бокового, ещё один мяч на счету нападающего Владислава Макеева. Гости ответили точными ударами форвардов Никиты Сапрунова и Никиты Цыганкова.
- 7 декабря 2019
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