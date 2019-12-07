Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил, что главный тренер команды Владимир Федотов покидает клуб.
«Подтверждаю, Федотов покидает наш клуб. Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Есть другие причины, о которых мы уже не раз говорили. Работой тренера мы довольны. Уход – его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить какие-то препятствия. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — приводит слова Кияева «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что Федотов возглавит «Сочи». О назначении могут объявить уже в воскресенье, 8 декабря. «Сочи» обратился к кандидатуре Федотова после того, как сорвались переговоры с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.
В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 13-е место. В активе команды 19 очков.
- 7 декабря 2019
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