Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил, что главный тренер команды Владимир Федотов покидает клуб.

«Подтверждаю, Федотов покидает наш клуб. Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Есть другие причины, о которых мы уже не раз говорили. Работой тренера мы довольны. Уход – его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить какие-то препятствия. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — приводит слова Кияева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Федотов возглавит «Сочи». О назначении могут объявить уже в воскресенье, 8 декабря. «Сочи» обратился к кандидатуре Федотова после того, как сорвались переговоры с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 13-е место. В активе команды 19 очков.