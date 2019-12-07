Федотов: не могу упрекнуть футболистов в поражении

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал проигрыш в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:3).

«Мы создавали моменты, два рикошета и удаление предопределили игру. Соперник играл по счёту, и было сложно. Второй рикошет поставил финальную точку в матче. Тем не менее команда сражалась, комбинировала, создавала моменты. Не могу упрекнуть футболистов», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После матча стало известно, что Федотов покинул «Оренбург». Ранее сообщалось, что Федотов возглавит «Сочи». О назначении могут объявить уже в воскресенье, 8 декабря. «Сочи» обратился к кандидатуре Федотова после того, как сорвались переговоры с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.