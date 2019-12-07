Роналду считает, что взял бы ещё два «Золотых мяча», если бы остался в «Реале»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что сожалеет об уходе из «Реала», сообщает ABC.es.
Согласно информации источника, об этом 34-летний нападающий «старой синьоры» сказал в частной беседе с бывшими партнёрами по мадридскому клубу. Португалец придерживается мнения, что выиграл бы ещё два «Золотых мяча», если бы остался на «Сантьяго Бернабеу». Также он удостоверился, что «Ювентус» и итальянская Серия А уступают в статусности «Реалу» и испанской Примере.
Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года. Трансфер форварда обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. За «Реал» португалец выступал с 2009 по 2018 год. За «сливочных» он сыграл 438 матчей и забил 450 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба.
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