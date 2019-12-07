Худяков подтвердил трансфер Осипенко в «Ростов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию, что защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове», тем самым подтвердив информацию, которую первым сообщил «Чемпионат».

«Осипенко переходит в «Ростов», обо всем договорились. Трансферы на вход тоже будут», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Осипенко перешёл в «Тамбов» летом текущего года из воронежского «Факела». В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 16 матчах. На его счету один забитый мяч и одна жёлтая карточка. Контракт 25-летнего футболиста с «Тамбовом» рассчитан до лета следующего года. Ранее Осипенко выступал также за омский «Иртыш».