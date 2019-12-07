Бильярдный удар Ковачича издали — в обзоре матча «Эвертон» — «Челси»

«Челси» в гостях проиграл «Эвертону» со счётом 1:3 в стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 5-й минуте открыл нападающий хозяев Ришарлисон. Он мощно пробил головой с линии вратарской после подачи с фланга.

Во втором тайме на 49-й минуте нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество хозяев после неразберихи в действиях защитников соперника.

Спустя 3 минуты «Челси» отыграл один мяч. Из-за пределов штрафной мощно пробил в угол с лёта полузащитник Матео Ковачич.

Окончательный счёт встречи установил Калверт-Льюин на 84-й минуте, добив мяч в ворота с близкого расстояния.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Челси», набрав 29 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место. «Эвертон» (17) на — 14-м месте.