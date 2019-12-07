Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ларссон получил приз лучшему игроку месяца по версии болельщиков «Спартака»

Ларссон получил приз лучшему игроку месяца по версии болельщиков «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 7 декабря, «Спартак» провёл тренировку в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Во время командного занятия шведскому нападающему «Спартака» Джордану Ларссону вручили приз лучшему игроку месяца по версии болельщиков московского клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 22-летний Ларссон перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из шведского «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. Футболист подписал контракт с российским клубом до лета 2023 года.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 8 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019