Ларссон получил приз лучшему игроку месяца по версии болельщиков «Спартака»
Сегодня, 7 декабря, «Спартак» провёл тренировку в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Во время командного занятия шведскому нападающему «Спартака» Джордану Ларссону вручили приз лучшему игроку месяца по версии болельщиков московского клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, 22-летний Ларссон перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из шведского «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. Футболист подписал контракт с российским клубом до лета 2023 года.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 8 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 7 декабря 2019
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