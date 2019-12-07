Болельщики ЦСКА в знак протеста ушли с матча против «Краснодара» в перерыве

Болельщики московского ЦСКА в знак протеста покинули стадион в перерыве выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Поклонники «армейцев» сняли все баннеры, кроме одного, на котором написано: «Фанат не преступник», передаёт корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Фанатская трибуна на матче «Краснодар» — ЦСКА Фото: Виктория Давыдова, «Чемпионат»

Таким образом болельщики выразили недовольство действиями правоохранительных органов, которые в минувшие выходные массово задерживали поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге перед встречей с «Зенитом» (0:1).

Вчера, 6 декабря, похожие акции провели фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива».

«Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «армейцев».