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Хусаинов: гол Облякова в матче с «Краснодаром» забит с нарушением

Хусаинов: гол Облякова в матче с «Краснодаром» забит с нарушением
Футбол / РПЛ 0

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал гол полузащитника Ивана Облякова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (перерыв, 0:1).

«Гол забит с нарушением. На Ари был нарушен принцип единоборств в футболе. Когда Ари владел мячом, он повернулся спиной, затем произошёл толчок в спину с стороны игрока ЦСКА. Ари потерял равновесие, стал падать. Партнёр «армейца» подхватил мяч, передав его в атаку. Квалифицированный арбитр разобрался бы за пять минут.

Во втором эпизоде Мартынович не добрался до мяча, поставил подножку, Чалов завалился. Куда смотрели судьи на VAR? Должен быть поставлен пенальти. Чалов — парень скромный, не стал кричать, как некоторые. Был явный пенальти. Но судья пошёл смотреть VAR, это ещё раз доказывает, что он не разбирается в единоборствах в футболе», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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