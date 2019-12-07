«Краснодар» — ЦСКА: Ари сравнял счёт
В Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимает ЦСКА. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 63-й минуте счёт сравнял нападающий «Краснодара» Ари. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Ари с пенальти, но форвард первым успел на добивание и послал мяч мимо Игоря.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являются Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
- 7 декабря 2019
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