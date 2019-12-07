Фанаты «Уфы» в знак протеста собираются уйти с матча против «Ахмата» в 1-м тайме

Болельщики «Уфы» анонсировали акцию протеста против действий правоохранительных органов. Фанаты планируют покинуть стадион «Ахмат-Арена» в Грозном на 30-й минуте выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«1 декабря 2019 года в городе Санкт-Петербурге состоялся матч «Зенит» — «Спартак». К сожалению, матч не запомнился, а вот действия вокруг него уже несколько дней обсуждаются во всех СМИ нашей страны. Что же именно произошло?

За день до игры основных составов команд болельщиков «Спартака» без каких-либо внятных объяснений начали задерживать и развозить по отделениям полиции Петербурга. Красно-белых забирали буквально на выходе из кафе и гостиниц всего лишь за то, что человек носил атрибутику любимого клуба. Только в понедельник большую часть задержанных отпустили.

Это уже не первый случай беспредела в этом сезоне нашей «доблестной» полиции… Болельщиков «Зенита» массово задерживали в Екатеринбурге, с тем же самым столкнулись болельщики «Локомотива» в Самаре, дракой с полицией закончился матч для болельщиков «Спартака» в Ростове… Да что уж говорить, мы сами, находясь в родном городе, постоянно сталкиваемся с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей. Придя на фанатский сектор родного стадиона, ты автоматически становишься для «людей в форме» преступником.

Мы очень обеспокоены данными происшествиями и в знак фанатской солидарности решили покинуть сектор на 30-й минуте сегодняшнего матча в Грозном! Пока мы едины, мы непобедимы! Фанат не преступник!» — говорится в заявлении болельщиков «Уфы» в соцсети «ВКонтакте».

Матч «Ахмат» — «Уфа» состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 19:00 мск.