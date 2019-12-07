Каррера подпишет контракт с АЕКом 8 декабря

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подпишет контракт с греческим АЕКом в воскресенье, 8 декабря, сообщает Onsports.



По информации источника, во вторник, 10 декабря, АЕК проведёт официальную презентацию нового тренера. Ранее сообщалось, что Каррера уже прибыл в Афины для заключения контракта. Соглашение 55-летнего итальянского специалиста с греческим клубом будет рассчитано на два года.



Бывший ассистент Антонио Конте сначала в «Ювентусе», а затем и в сборной, Массимо Каррера начал карьеру в качестве главного тренера в России, где в первом же сезоне выиграл чемпионат России со «Спартаком».



АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, на сегодня занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

Каррера прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом