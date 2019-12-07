«Аталанта» на 93-й минуте вырвала победу в матче с «Вероной»

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Верону». Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Вероны» Самуэль Ди Кармине, отправивший мяч в ворота соперника на 23-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

На 57-й минуте Ди Кармине снова вывел гостей вперёд. В середине второй половины отличился форвард хозяев Луис Мурьель. В конце встречи с поля был удалён защитник «Вероны» Павел Давидович. На 93-й минуте забил защитник «Аталанты» Берат Джимсити.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба из Бергамо 28 очков. «Верона» (18) — на девятом месте.