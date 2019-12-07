«Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче чемпионата Германии

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Баварии» Иван Перишич, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма после передачи нападающего Томаса Мюллера. На 60-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини сравнял счёт с паса хавбека Йонаса Хофмана. В конце встречи с поля был удалён полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес. На 92-й минуте Бенсебаини забил победный гол с пенальти.

Результаты других матчей 14-го тура чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 3:1

«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:0

«Аугсбург» — «Майнц» — 2:1.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Календарь немецкого первенства доступен здесь.