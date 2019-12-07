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«Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче чемпионата Германии

«Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Баварии» Иван Перишич, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма после передачи нападающего Томаса Мюллера. На 60-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини сравнял счёт с паса хавбека Йонаса Хофмана. В конце встречи с поля был удалён полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес. На 92-й минуте Бенсебаини забил победный гол с пенальти.

Результаты других матчей 14-го тура чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 3:1

«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:0

«Аугсбург» — «Майнц» — 2:1.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Календарь немецкого первенства доступен здесь.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
07 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Перишич – 49'   1:1 Бенсебаини – 60'   2:1 Бенсебаини – 90+2' (пен)
Удаления: нет / Мартинес – 90'
Германия - Бундеслига. 14-й тур
07 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Вернер – 11'   2:0 Вернер – 52' (пен)   3:0 Забитцер – 83'   3:1 Бичакчич – 89'
Германия - Бундеслига. 14-й тур
07 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Шмид – 85'
Германия - Бундеслига. 14-й тур
07 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Эцтунали – 15'   1:1 Рихтер – 41'   2:1 Нидерлехнер – 65' (пен)
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