«Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче чемпионата Германии

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Баварии» Иван Перишич, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма после передачи нападающего Томаса Мюллера. На 60-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини сравнял счёт с паса хавбека Йонаса Хофмана. В конце встречи с поля был удалён полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес. На 92-й минуте Бенсебаини забил победный гол с пенальти.
Результаты других матчей 14-го тура чемпионата Германии
«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 3:1
«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:0
«Аугсбург» — «Майнц» — 2:1.
Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Календарь немецкого первенства доступен здесь.
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