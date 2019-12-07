«МЮ» открыл счёт в матче с «МС» после удара Рашфорда. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» на 23-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий гостей Маркус Рашфорд, он точно пробил в угол с пенальти.
Видео доступно на «Чемпионате».
16-й тур АПЛ стартовал сегодня, 7 декабря, матчем «Эвертон» — «Челси», который завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Затем «Ливерпуль» в гостях обыграл «Борнмут» — 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» дома разгромил «Бёрнли» (5:0), «Уотфорд» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 0:0.
Завтра, 8 декабря, «Астон Вилла» встретится с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» — с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» — с «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» — с «Вулверхэмптоном».
В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».
- 7 декабря 2019
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