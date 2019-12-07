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Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ

Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе лондонской команды отметились нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн, оформивший дубль в этой встрече, а также полузащитники Лукас Моура и Мусса Сиссоко.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (18) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

В другом матче тура «Уотфорд» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча, прошедшая на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась вничью со счётом 0:0.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
07 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
5 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Кейн – 4'   2:0 Лукас Моура – 9'   3:0 Мин – 32'   4:0 Кейн – 54'   5:0 Сиссоко – 74'
Англия - Премьер-лига. 16-й тур
07 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
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