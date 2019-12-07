Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



Голами в составе лондонской команды отметились нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн, оформивший дубль в этой встрече, а также полузащитники Лукас Моура и Мусса Сиссоко.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (18) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



В другом матче тура «Уотфорд» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча, прошедшая на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась вничью со счётом 0:0.