Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Голами в составе лондонской команды отметились нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн, оформивший дубль в этой встрече, а также полузащитники Лукас Моура и Мусса Сиссоко.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (18) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
В другом матче тура «Уотфорд» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча, прошедшая на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась вничью со счётом 0:0.
Англия - Премьер-лига. 16-й тур
07 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
5 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Кейн – 4' 2:0 Лукас Моура – 9' 3:0 Мин – 32' 4:0 Кейн – 54' 5:0 Сиссоко – 74'
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