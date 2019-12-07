«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 16-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо, Родриго, Д. Сильва, де Брёйне, Б. Силва, Стерлинг, Жезус.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Марсьяль.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Его ассистентами будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Майк Дин.



«Манчестер Сити», набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (21) — шестое.