Берг — о VAR: всё происходит долго, судья не должен принимать решение по 5 минут

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).
«Это была очень важная игра. Если бы мы сегодня выиграли, мы бы заняли чистое второе место, у нас бы мог быть отрыв от третьего места. Но мы, к сожалению, сыграли 1:1. Счёт отражает то, что происходило на поле. На мой взгляд, первый тайм был за ЦСКА, а второй — за нами. Шансы были и у нас, и у соперника, но нам, увы, не удалось забить больше мячей. Думаю, что результат справедливый.
Может быть, VAR действительно полезен, но, на мой взгляд, всё это происходит слишком долго. Судья не должен принимать решение по 5 минут, это должно быть гораздо быстрее. Мы, игроки, в это время находимся на поле, мы хотим играть, а эти затяжки времени только действуют нам на нервы. Я думаю, что нужно что-то поменять в этой системе. Я не знаю, что именно, но это очевидно, что нельзя оставить всё в таком виде, как сейчас», — передаёт слова Берга корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 7 декабря 2019
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