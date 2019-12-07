Г. Иванов: полностью поддерживаю Гинера. Пусть Егоров идёт в отставку

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича, что так судить нельзя. Я один из самых ярых противников Егорова. У него ничего не получается, пусть идёт в отставку. Зачем мучать себя и футбол? Казарцев слушает ВАР по 10 минут. Ошибается в прошлом матче, но снова судит, теперь снова судит. Лучше бы Егоров сам взял и ушёл в отставку, всем будет легче. Бывает такое, когда не получается. В этом нет ничего такого. Что с этим сделаешь?» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Турнирная таблица РПЛ доступна на «Чемпионате».