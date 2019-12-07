Президент «Оренбурга»: абсолютно согласен со словами Гинера. Егорова пора менять

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).



«Абсолютно согласен со словами Гинера о том, что в судействе сейчас не всё в порядке. Не могу утверждать о причинах этого. «Оренбург» тоже страдает от судейства. Конечно, судья — живой человек, имеющий право на ошибку. Но когда они систематически ошибаются, это уже наводит на всякие подозрения. Я выступаю за то, что судьи должны нести ответственность за свои ошибки. Условно говоря, главный тренер заступил за линию — выплачивает штраф. Судья ошибся — никакой ответственности. В лучшем случае его отстранят от судейства на один тур, а мы потеряем три очка. С нынешней плотностью турнирной таблицы мы можем оказаться либо на шестом месте, либо в зоне вылета. Вот цена судейских ошибок. Наверное, в связи с таким количеством претензий в адрес судейства Егорова уже пора менять», — сказал Кияев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча «Краснодар» — ЦСКА.