«Уфа» на выезде обыграла «Ахмат»
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Уфу». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Азер Алиев, отправив мяч в ворота «Ахмата» на 10-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Вячеслав Кротов.
Беспроигрышная серия «Уфы» в чемпионате России достигла пяти матчей (две победы, три ничьи). «Ахмат» потерпел первое поражение в последних шести встречах.
«Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства. В активе команды Вадима Евсеева 25 очков. «Ахмат» (19) — на 12-м месте.
Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
07 декабря 2019, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Алиев – 10'
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