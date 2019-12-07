«Уфа» на выезде обыграла «Ахмат»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Уфу». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Азер Алиев, отправив мяч в ворота «Ахмата» на 10-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Вячеслав Кротов.

Беспроигрышная серия «Уфы» в чемпионате России достигла пяти матчей (две победы, три ничьи). «Ахмат» потерпел первое поражение в последних шести встречах.

«Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства. В активе команды Вадима Евсеева 25 очков. «Ахмат» (19) — на 12-м месте.

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