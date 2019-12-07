Стоцкий: VAR? Если судья сомневается, можно пойти и посмотреть эпизод за минуту

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Что касается VAR, у нас это происходит как-то очень долго. Если судья сомневается, мне кажется, можно сразу пойти и посмотреть спорный эпизод за минуту, а мы стоим и ждём по пять минут. После этого очень тяжело возвращаться в игру. Судья никак не объяснял это, он просто сразу отгонял всех и слушал помощников. Ждите, и всё.



Думаю, сегодня счёт по игре. У нас было не так много моментов, то же самое могу сказать и про ЦСКА. Конечно, мы хотели выиграть. Каждый матч важен, когда боремся за самые высокие места. ЦСКА — всегда конкурент. Мы неплохо идём, хотя по глупости дарили другим командам очки, могли в некоторых матчах сыграть лучше. Пока у нас нет мыслей о промежуточном результате. Уходим на перерыв в чемпионате, но не в Лиге Европы. Сейчас нам нужно готовиться к предстоящему матчу с «Хетафе»», — передаёт слова Стоцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.